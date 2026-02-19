El Municipio advirtió que el paro puede afectar los servicios y recomendó reprogramar trámites

Por Santotomealdía



En el marco del paro general convocado por la CGT para este jueves 19 de febrero, la Municipalidad emitió un comunicado en el que informó que la medida de fuerza podría afectar la prestación de los servicios municipales. Según indicaron, la normalidad en las distintas áreas "dependerá de la efectiva concurrencia del personal a sus puestos de trabajo".

La comunicación oficial se conoció en la noche del miércoles, luego de que el gremio que nuclea a los trabajadores municipales confirmara su adhesión a la huelga por 24 horas. Desde el Ejecutivo señalaron que las oficinas permanecerán abiertas y "a disposición del personal, junto con los elementos, herramientas y maquinarias necesarias para el desarrollo de las tareas".

En el texto difundido a través de las redes oficiales, el Gobierno Municipal aclaró que la actividad “podrá verse afectada en las distintas áreas en función del nivel de asistencia del personal durante la jornada”.

De todas maneras, con el objetivo de evitar inconvenientes, se recomendó a los vecinos que tengan previsto realizar trámites o gestiones presenciales que los reprogramen para el viernes o días posteriores.