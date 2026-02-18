Deportes — 18.02.2026 —
River ganó con lo justo y avanzó en la Copa Argentina gracias a un penal agónico
El equipo de Núñez venció 1-0 a Ciudad de Bolívar en San Luis y enfrentará a Aldosivi en la siguiente instancia. Juanfer Quintero convirtió desde los doce pasos en el tramo decisivo del partido.
River debutó en la Copa Argentina con una victoria ajustada ante Ciudad de Bolívar en San Luis y logró la clasificación a la próxima ronda gracias a un penal sancionado en el final del encuentro. El conjunto de Núñez se impuso por 1 a 0 y ahora se medirá con Aldosivi, que viene de golear 3-0 a San Miguel.
El único tanto del partido llegó en los últimos minutos, cuando Juanfer Quintero cambió por gol un penal y le dio alivio a un equipo que no mostró su mejor versión. La ejecución del colombiano, con un remate al medio que engañó a Rufinetti, terminó siendo decisiva para romper el cero.
A lo largo del encuentro, River fue superior en el desarrollo, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales. Sin demasiadas ideas ni un funcionamiento aceitado, logró arrinconar a su rival principalmente por la jerarquía de Quintero, aunque le costó generar situaciones verdaderamente peligrosas.
En el segundo tiempo, los ingresos de Colidio, Subiabre y Freitas le aportaron mayor dinamismo al equipo. Justamente fue Freitas quien protagonizó la jugada clave: tras girar entre tres rivales e ingresar al área con pelota dominada, recibió la infracción de Elías Martínez que el árbitro Nicolás Ramírez sancionó como penal.
Desde los doce pasos, Quintero asumió la responsabilidad y definió con precisión para sellar el 1-0 definitivo. Con este resultado, River mantiene una estadística perfecta en esta instancia del certamen: doce partidos jugados, doce ganados, 37 goles convertidos y ninguno recibido.