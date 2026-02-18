River ganó con lo justo y avanzó en la Copa Argentina gracias a un penal agónico

River debutó en la Copa Argentina con una victoria ajustada ante Ciudad de Bolívar en San Luis y logró la clasificación a la próxima ronda gracias a un penal sancionado en el final del encuentro. El conjunto de Núñez se impuso por 1 a 0 y ahora se medirá con Aldosivi, que viene de golear 3-0 a San Miguel.

El único tanto del partido llegó en los últimos minutos, cuando Juanfer Quintero cambió por gol un penal y le dio alivio a un equipo que no mostró su mejor versión. La ejecución del colombiano, con un remate al medio que engañó a Rufinetti, terminó siendo decisiva para romper el cero.

A lo largo del encuentro, River fue superior en el desarrollo, pero careció de profundidad y claridad en los metros finales. Sin demasiadas ideas ni un funcionamiento aceitado, logró arrinconar a su rival principalmente por la jerarquía de Quintero, aunque le costó generar situaciones verdaderamente peligrosas.

En el segundo tiempo, los ingresos de Colidio, Subiabre y Freitas le aportaron mayor dinamismo al equipo. Justamente fue Freitas quien protagonizó la jugada clave: tras girar entre tres rivales e ingresar al área con pelota dominada, recibió la infracción de Elías Martínez que el árbitro Nicolás Ramírez sancionó como penal.

Desde los doce pasos, Quintero asumió la responsabilidad y definió con precisión para sellar el 1-0 definitivo. Con este resultado, River mantiene una estadística perfecta en esta instancia del certamen: doce partidos jugados, doce ganados, 37 goles convertidos y ninguno recibido.