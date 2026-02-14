Arranca una nueva ilusión: Colón inicia en casa el sueño de la vuelta a Primera

Colón iniciará este sábado su camino en la Primera Nacional 2026 con estreno oficial de entrenador. Desde las 20, en el estadio Brigadier López, el Sabalero recibirá a Deportivo Madryn por la primera fecha del torneo de ascenso. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Giménez y será televisado en todo el país por LPF Play.

El equipo rojinegro, conducido por Ezequiel Medrán, afrontará su primer compromiso oficial tras varios meses sin competencia y luego de una profunda renovación del plantel. Bajo la nueva dirigencia encabezada por José Alonso, la institución incorporó 16 refuerzos con la obligación de revertir la imagen dejada en 2025, cuando terminó peleando en la zona baja de la tabla.

Del otro lado estará un Deportivo Madryn que viene de realizar una campaña destacada la temporada pasada, en la que quedó a las puertas del ascenso a Primera División. El conjunto aurinegro intentará sostener ese protagonismo desde el arranque del certamen.

Probables formaciones

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Alejandro Gutiérrez Arango o Thiago Yossen, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Federico Recalde, Nazareno Solís, Facundo Ospitaleche, Ezequiel Montagna; Mauricio Cuero y Luis Silba.

Con la ilusión renovada y el respaldo de su gente en el Brigadier López, Colón buscará comenzar el campeonato con una victoria que marque el tono de una temporada en la que el objetivo es volver a ser protagonista.