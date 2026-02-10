Martes 10 de febrero de 2026

Sociedad — 10.02.2026

Thiago necesita de todos: una campaña solidaria por su salud

Thiago es de nuestra ciudad, tiene un año y dos meses y fue diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal tipo 2. Su familia lanzó una colecta urgente para acceder a un tratamiento antes de que cumpla los dos años.

Thiago tiene AME tipo 2 y su familia lanza una campaña para costear el tratamiento.
Por Santotomealdía

Thiago tiene un año y dos meses, vive en nuestra ciudad y enfrenta una difícil batalla contra el tiempo. Fue diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 2, una condición que afecta la fuerza de sus músculos y le impide realizar movimientos propios de su edad como caminar, gatear o pararse.

Frente a este diagnóstico, su familia inició una campaña solidaria bajo el lema “Todos por Thiago”, con el objetivo de recaudar fondos para un tratamiento que puede mejorar significativamente su calidad de vida, pero que debe realizarse antes de que cumpla los dos años. El tiempo es un factor clave y por eso apelan a la solidaridad de la comunidad.

La ayuda que se necesita es económica, pero también emocional y espiritual: su familia pide, además de donaciones, que quienes puedan acompañen con oraciones y difundan la campaña.

Cómo colaborarAlias: JUNTOSPORTHIAGO.AME
CBU: 0110501830050176668165
Titular: Camila Jael Geli
Banco: Banco Nación

También se puede seguir la campaña y compartir su historia a través de Instagram: @juntosporthiago.

Cualquier aporte, por pequeño que parezca, suma. La familia agradece de corazón el acompañamiento y el compromiso de todos los que se acercan a tender una mano.

