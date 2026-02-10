Thiago necesita de todos: una campaña solidaria por su salud

Por Santotomealdía



Thiago tiene un año y dos meses, vive en nuestra ciudad y enfrenta una difícil batalla contra el tiempo. Fue diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 2, una condición que afecta la fuerza de sus músculos y le impide realizar movimientos propios de su edad como caminar, gatear o pararse.

Frente a este diagnóstico, su familia inició una campaña solidaria bajo el lema “Todos por Thiago”, con el objetivo de recaudar fondos para un tratamiento que puede mejorar significativamente su calidad de vida, pero que debe realizarse antes de que cumpla los dos años. El tiempo es un factor clave y por eso apelan a la solidaridad de la comunidad.

La ayuda que se necesita es económica, pero también emocional y espiritual: su familia pide, además de donaciones, que quienes puedan acompañen con oraciones y difundan la campaña.

Cómo colaborar Alias: JUNTOSPORTHIAGO.AME

CBU: 0110501830050176668165

Titular: Camila Jael Geli

Banco: Banco Nación

También se puede seguir la campaña y compartir su historia a través de Instagram: @juntosporthiago.

Cualquier aporte, por pequeño que parezca, suma. La familia agradece de corazón el acompañamiento y el compromiso de todos los que se acercan a tender una mano.