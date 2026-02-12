Romina Monzón acompañó el debate por la baja de imputabilidad: “Que la muerte de Jeremías no sea en vano”

Por Santotomealdía



Romina Monzón estuvo presente este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación durante el debate en el que se otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La mamá de Jeremías siguió la sesión desde uno de los palcos, acompañada por su hermana Virginia y el abogado Bruno Rugna.

Tras la votación —que ahora deja el proyecto a la espera de su tratamiento en el Senado—, Monzón consideró que se trata de “un hecho histórico” y remarcó que el cambio implica modificar el enfoque del sistema actual.

“La ley actual prevé todas las garantías para los delincuentes y nunca se consideran las víctimas”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que con la reforma “se gira el eje para que la víctima sea el enfoque y no el victimario”.

Durante la entrevista en el programa Cómo Seguimos, por radio Nova 97.5, señaló que muchas familias atraviesan situaciones similares y cuestionó que, bajo la normativa vigente, haya casos en los que menores involucrados en delitos graves recuperen la libertad. “El mensaje actual es que no importa lo que vos hagas, no las pagás”, expresó.

Monzón también confirmó que llevaron al Congreso parte de las planillas con firmas recolectadas en todo el país en apoyo a la denominada “Ley Jeremías Monzón”. Según indicó, la petición online ya superó las 45.000 firmas, y continuará abierta para sumar adhesiones de cara al tratamiento en el Senado.

“Buscamos que el legado de Jeremías sea al menos esta ley, que su muerte no sea en vano. Sabemos que no va a ser retroactiva y que no va a afectar a los homicidas de él, pero aun así no vamos a bajar los brazos porque necesitamos esto como sociedad”, manifestó.

Además, anticipó que continuarán acompañando el proceso legislativo en la Cámara alta. “Vamos a seguir hasta que nos garanticen que esto va a cambiar”, aseguró.

Con la media sanción ya aprobada en Diputados, el proyecto deberá ser debatido en el Senado para convertirse en ley.