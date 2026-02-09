Por Santotomealdía



El secretario de Obras Públicas de la ciudad, Hernán Palmich, confirmó este lunes en diálogo con Noa al Día que la planta potabilizadora de la cisterna Luján Oeste estará operativa en las próximas semanas. Según señaló, el sistema estará funcionando entre “fines de febrero, principios de marzo”, una vez concluidas las tareas de montaje y conexión eléctrica.

Al comenzar la entrevista, el funcionario aclaró que los equipos para la planta llegaron a Santo Tomé hace más de una semana. Luego detalló que el sistema, financiado con aportes del Gobierno provincial y de la Municipalidad, incluye filtros que, mediante cloración, permiten la remoción de hierro y manganeso, componentes presentes en el agua subterránea captada en la zona. Con este tratamiento, el agua tendrá condiciones similares a las del acueducto.

“A partir de que este sistema esté en funcionamiento, vamos a estar hablando de agua apta para consumo”, sostuvo el secretario.

La obra forma parte del sistema complementario de provisión de agua que se desarrolla en el cuadrante delimitado por Ruta 19, Avenida Luján, Avenida Richieri y Autopista, y que ya permitió aumentar la presión y el suministro en los barrios incluidos.

En cuanto a la puesta en marcha, Palmich indicó que ya se completó la instalación de las cisternas y se está trabajando en el ensamblaje de los equipos. Uno de los pasos pendientes es la obra de refuerzo eléctrico que se ejecutará junto a la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

“La mejoría en la presión ya es notoria para los vecinos”, afirmó el funcionario. Según explicó, con el sistema presurizado y en funcionamiento parcial, el servicio respondió de forma positiva incluso durante los días de mayor demanda por las altas temperaturas.

Palmich también confirmó que la instalación de los equipos está a cargo de Obras Sanitarias del Municipio, aunque el conexionado fino será realizado por la empresa adjudicataria que proveyó los equipos.