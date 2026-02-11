Comparsas, música y gastronomía: anunciaron los Carnavales 2026 en la costanera

Por Santotomealdía



El Municipio confirmó la realización de los Carnavales 2026, que se celebrarán el sábado 21 de febrero desde las 20:30, en la costanera de nuestra ciudad. Con entrada paga, pero acceso gratuito para menores y personas con discapacidad, la propuesta busca reunir a toda la comunidad en una noche con desfile de comparsas, shows en vivo y paseo gastronómico.

La jornada abrirá con el tradicional desfile de murgas y comparsas, que este año contará con la participación de La Mueca del Rejunte, La Locura como Estandarte, Herederos del Sol, Marivera y Malibú. El plato fuerte de la noche será la actuación de Mario Pereyra, quien se presentará a la medianoche en el anfiteatro. La grilla artística también incluirá los shows de Grupo Malta y Adelina Me Gusta.

Según informaron desde el Municipio, las entradas anticipadas están disponibles desde el 11 de febrero. Se pueden adquirir por $4.500 en cajas municipales (Iriondo 1649, de 8:00 a 12:30) o a través del sitio PlateaVip.com.ar, con un valor de $6.000. En tanto, el ingreso general en puerta el día del evento costará $8.000.

El acceso será gratuito para menores de 10 años y personas con discapacidad, presentando CUD y DNI. En caso de que el certificado lo indique, también podrá ingresar sin cargo un acompañante.

Desde la organización se aclaró que el público podrá ingresar con sillas o sillones, pero no estará permitido el ingreso con conservadoras. Además, el cronograma está sujeto a modificaciones, en función del desarrollo del evento.

Con esta propuesta, el Municipio apuesta a una noche de celebración popular al aire libre, con entrada cuidada, espectáculos de calidad y espacio para el disfrute de vecinos y vecinas de todas las edades.