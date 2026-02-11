En horario nocturno, realizaron el primer hormigonado de losa en el nuevo puente

Por Santotomealdía



En el marco de la construcción del nuevo puente que conectará nuestra ciudad con Santa Fe, este martes por la noche se realizó el primer hormigonado de losa de tablero, en lo que constituye un avance técnico significativo en la obra.

El procedimiento se llevó a cabo en horario nocturno y sin interrupciones, con el objetivo de evitar las altas temperaturas que podrían afectar el proceso. Esta modalidad es fundamental para prevenir fisuras en el hormigón, ya que el llenado de cada paño debe completarse en una sola jornada para garantizar su calidad estructural.

Esta semana, desde el Gobierno provincial destacaron que el nuevo puente registra un 32% de avance, y que ya se superaron etapas clave como la ejecución de 131 de los 136 pilotes y la instalación de 30 cabezales sobre los que se apoyará la estructura.

Actualmente, además del trabajo sobre el viaducto, se desarrollan tareas de movimiento de suelo en el ingreso a Santa Fe, y se avanza en la elaboración del proyecto ejecutivo de las obras complementarias para el acceso a nuestra ciudad.

Días atrás, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, reafirmó que el objetivo del Gobierno es finalizar la obra en abril de 2027, y aseguró que “el ritmo es el programado”.

Con el primer hormigonado de losa ya ejecutado, la obra entra en una nueva fase de consolidación estructural, en camino a transformar la conectividad entre ambas ciudades.