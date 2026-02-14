A Unión le faltó eficacia y empató sin goles ante San Lorenzo

Unión igualó 0-0 ante San Lorenzo de Almagro este viernes en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón fue ampliamente superior, generó numerosas situaciones de gol, pero volvió a fallar en la definición y dejó escapar dos puntos que parecían al alcance de la mano.

Con este empate, el Tatengue apenas suma cinco unidades sobre quince posibles y continúa sin lograr regularidad en el certamen. Más allá de la mejora futbolística respecto a la presentación anterior, la falta de eficacia volvió a ser determinante.

Desde el inicio, Unión asumió el protagonismo. Antes de los dos minutos, Marcelo Estigarribia avisó de cabeza y poco después Mateo Del Blanco estrelló un remate en el palo. El conjunto rojiblanco jugaba en campo rival, presionaba alto y encontraba espacios ante un San Lorenzo que apostaba a resistir y salir de contra.

Las chances se sucedieron: Mauro Pittón exigió a Orlando Gill tras una asistencia de Cristian Tarragona; Franco Fragapane probó cruzado y desviado; y Del Blanco volvió a inquietar con un disparo que se fue por encima del travesaño. El dominio era claro, pero el gol no aparecía.

La visita, sin haber hecho demasiado, estuvo cerca de abrir el marcador a los 34 minutos tras un error en la salida local. Alexis Cuello quedó mano a mano con Matías Mansilla, que respondió bien, y en el rebote Nicolás Tripichio encontró a Maizon Rodríguez salvando sobre la línea. Fue un llamado de atención en medio del monólogo tatengue.

Antes del descanso, Unión volvió a rozar el gol: un intento de Tarragona derivó en Fragapane, cuyo remate dio en el palo, y luego Estigarribia volvió a encontrarse con la defensa azulgrana. El entretiempo llegó con la sensación de que el local hacía todo menos convertir.

El complemento mantuvo la misma tónica. Unión siguió buscando por las bandas, especialmente por la izquierda, mientras San Lorenzo aguardaba agazapado. Pittón tuvo un tiro libre apenas desviado y Estigarribia contó con una chance clara que Gill logró contener. Incluso hubo un penal sancionado por Ariel Penel que, tras la intervención del VAR, fue anulado por una mano inexistente.

Madelón movió el banco en busca de frescura ofensiva, pero la historia no cambió. En el tramo final, Diego Armando Díaz asistió a Misael Aguirre, que definió desviado, y el propio Estigarribia volvió a fallar en una situación franca. Unión acumuló méritos suficientes para ganar, aunque la impericia frente al arco lo condenó a un empate con sabor amargo.

La producción futbolística fue un paso adelante; el resultado, en cambio, dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada en casa.