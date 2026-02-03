La Municipalidad convoca a escultores para realizar un monumento en memoria de “Locomotora” Oliveras

El Municipio lanzó una convocatoria dirigida a artistas visuales escultores para la realización de un monumento retrato en homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, destacada boxeadora argentina y referente del compromiso social.

La iniciativa tiene como propósito preservar su legado mediante una escultura realizada en cemento moldeado, que refleje tanto su trayectoria deportiva como su fuerte vinculación con el trabajo comunitario y la inclusión social.

La preinscripción deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico, escribiendo a [email protected]. El período de recepción de solicitudes se extenderá del 9 de febrero al 31 de marzo de 2026.

Una vez recibidas las solicitudes, profesionales del área de Cultura se pondrán en contacto con cada postulante para detallar los requisitos formales y el material a presentar.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado conformado por cuatro artistas de reconocida trayectoria en escultura monumental, compuesto por dos mujeres y dos varones. Se considerarán, entre otros aspectos, los antecedentes de formación, la producción artística, la experiencia en obras de gran escala y la propuesta concreta de monumento, según lo establecido en las bases.

Con esta acción, el Municipio busca reconocer a una figura que trascendió el deporte para convertirse en símbolo de lucha, inclusión y servicio comunitario.

Una historia que dejó huella

Alejandra Oliveras no solo fue campeona en el ring. También se destacó por su compromiso con la equidad de género, la promoción del deporte como herramienta de transformación social, y su trabajo solidario en barrios y comunidades vulnerables.

Participó activamente en comedores, merenderos y espacios sociales de Santa Fe, brindando charlas motivacionales y mensajes de aliento a miles de personas. En 2025, decidió canalizar su vocación de servicio desde la política, postulándose como convencional constituyente. Entre sus propuestas se encontraba la creación de escuelas municipales de boxeo que llevaran su nombre. Aunque no pudo asumir el cargo por razones de salud, su candidatura fue ampliamente valorada.

Alejandra Oliveras falleció el 28 de julio de 2025. Su historia, marcada por la valentía, la solidaridad y el esfuerzo, sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones dentro y fuera del deporte.