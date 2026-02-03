Presentaron el nuevo DNI electrónico y el pasaporte con mayores medidas de seguridad

El Gobierno nacional presentó este martes el nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino, que incorporan chip de seguridad y materiales de mayor resistencia para reforzar la protección contra falsificaciones. El presidente Javier Milei participó del acto y fue el primero en realizar el trámite del nuevo documento.

Según se informó, el DNI estará confeccionado en policarbonato e incluirá un chip electrónico que almacenará los datos personales de manera encriptada, permitiendo validar la identidad con mayores estándares de seguridad. En el caso del pasaporte, también se suman páginas de policarbonato, grabado láser en la hoja de datos y nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles.

Durante la presentación, de la que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, se indicó que la medida forma parte de un proceso de modernización documental con el objetivo de elevar los niveles de confiabilidad y alinearlos con estándares internacionales.

Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación de estas tecnologías apunta a dificultar maniobras de adulteración y a mejorar la durabilidad de los documentos, tanto para trámites internos como para viajes al exterior.

