Polémica por el traslado del sable de San Martín: renunció la directora del Museo Histórico

La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó este martes su renuncia indeclinable luego de que el Gobierno nacional dispusiera el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma establece que la pieza histórica dejará su actual exhibición en el museo, ubicado en Parque Lezama, para quedar bajo la guarda del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en la Ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones al diario Clarín, Rodríguez Aguilar sostuvo que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable y señaló que “este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”.

La ahora exdirectora había asumido el cargo en agosto de 2025, tras desempeñarse como directora nacional de Museos, y reemplazó a Gabriel Di Megio, quien había dejado la conducción en medio de reclamos presupuestarios.

La entrega formal del sable está prevista para este sábado en el Campo de Gloria, en San Lorenzo. (Foto: NA)

La medida generó repercusiones en el ámbito político y cultural. En los últimos días se registraron manifestaciones en redes sociales y, según denunciaron trabajadores del museo, un grupo de jóvenes que se identificó como libertario ingresó al edificio para reclamar el traslado del sable al regimiento.

El decreto oficial señala que el sable corvo “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina” y lo define como uno de los símbolos más representativos de la independencia y la soberanía. También recuerda que la pieza fue donada al Estado en 1897 y que, durante su permanencia en el museo, fue sustraída en dos oportunidades, en 1963 y 1965.

La entrega formal del sable está prevista para este sábado en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, en una ceremonia que vuelve a poner en el centro del debate público a una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina.