España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo impulsará una prohibición para que los menores de 16 años no puedan acceder a redes sociales. Lo hizo durante su intervención en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se desarrolla en Dubái.

El mandatario también adelantó que se avanzará en un mayor control sobre las plataformas digitales y en la exigencia de responsabilidades a sus directivos. Según detalló, el Gobierno prevé tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales.

Además, señaló que se trabajará junto a la Fiscalía para analizar posibles infracciones legales vinculadas al funcionamiento de plataformas como Grok, TikTok e Instagram. En ese marco, anunció la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita identificar lo que definió como una “huella de odio y polarización” en el entorno digital.

Sánchez informó también que España se sumó a otros cinco países europeos en la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, con el objetivo de coordinar una regulación más estricta y eficaz sobre las redes sociales.

Durante su discurso, el presidente español cuestionó con dureza el funcionamiento actual de estas plataformas. “Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio”, afirmó.

