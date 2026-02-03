Allanan la sede de X en Francia y citan a Elon Musk a declarar

La sede de la red social X en Francia fue allanada en el marco de una investigación judicial que también incluyó la citación de Elon Musk para comparecer ante la Justicia el próximo 20 de abril en París. La medida fue confirmada por la Fiscalía francesa a través de un comunicado.

De acuerdo a la información oficial, la causa está a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN) y se inició tras dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025.

“Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino”, señaló la fiscalía de París en el escrito difundido.

La investigación busca determinar si la empresa tuvo responsabilidad en supuestas prácticas de manipulación algorítmica que podrían afectar el debate democrático, así como en la eventual difusión de contenidos ilícitos, entre ellos material de pornografía infantil y publicaciones de carácter negacionista a través de su herramienta de inteligencia artificial, Grok.

El Ministerio Público indicó que el allanamiento tuvo como objetivo recolectar documentación y pruebas vinculadas al funcionamiento interno de la plataforma en territorio francés.

Según explicó la fiscal Laure Beccuau, la citación bajo la figura de “audición voluntaria” apunta a que los directivos puedan exponer su posición y detallar las medidas de cumplimiento normativo previstas para adecuarse a la legislación vigente en Francia.