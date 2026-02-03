El gobierno provincial anunció cambios en el premio por Asistencia Perfecta

El Gobierno de Santa Fe anunció modificaciones en el esquema del premio por Asistencia Perfecta y confirmó que el próximo 13 de febrero se abonará un pago especial a docentes que registraron hasta dos inasistencias durante 2025.

Según se informó, 15.309 docentes que no tuvieron faltas recibirán un monto adicional equivalente a un incentivo trimestral. Además, otros 8.517 maestros que registraron una o dos inasistencias percibirán de manera retroactiva los importes que no cobraron durante el año pasado. En total, la medida alcanzará a 23.826 docentes y demandará una inversión de $5.349.907.000.

El beneficio forma parte del programa implementado por la Provincia para reducir el ausentismo docente y garantizar la continuidad de las clases. Desde el Ministerio de Educación indicaron que, a casi dos años de su puesta en marcha, se resolvió introducir estos ajustes tras evaluar los resultados del sistema.

Durante el anuncio, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, sostuvo que se trató de “una decisión política impulsada por el gobernador Pullaro, de trabajar para lograr la continuidad de los aprendizajes con los chicos, chicas y maestros en las aulas”, y afirmó que “era una condición indispensable mejorar un sistema que presentaba altos niveles de ausentismo y estaba desordenado”.

La funcionaria también detalló: “En 2023 fueron 8.898 los docentes que registraron hasta 2 inasistencias, mientras que en 2025 fueron 23.826, lo que significa un 167,7 % más”, y agregó que la tendencia comenzó a consolidarse desde mayo de 2024, cuando el programa tuvo su primer mes completo de vigencia.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, señaló que “más del 60 % de los recursos que insume el premio Asistencia Perfecta provienen de los propios ahorros que se generan en el sistema, del uso adecuado de los recursos públicos y de una política pública que demostró ser eficiente”.