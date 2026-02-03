Jornada crítica por incendios: más de diez quemas de pastizales movilizaron a bomberos en distintos puntos de la ciudad

Por Santotomealdía



Una ola de quemas de pastizales de gran magnitud afectó distintos sectores de la ciudad este lunes, obligando a una intensa intervención de los cuerpos de bomberos zapadores y voluntarios. Según confirmó Maximiliano Montenegro, director de Protección Civil de la Municipalidad, se registraron al menos una docena de focos ígneos a lo largo de la jornada, en varios barrios y zonas periféricas.

“Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, no se detuvo el trabajo coordinado entre Protección Civil, bomberos zapadores y bomberos voluntarios. Fue una jornada agotadora”, señaló Montenegro en diálogo con Nova al Día.

Entre los focos más relevantes se destacó un incendio en Chapeaurouge y Centenario, en el barrio Adelina Centro, donde se quemaron aproximadamente 200 por 200 metros de campo. En ese caso, fue necesario solicitar el apoyo de un camión cisterna del Municipio y la colaboración de bomberos de Sauce Viejo.

También se reportaron focos en Tomás Lubary y calle 4, en la zona de Atenas (Hilario Sabroso y la vía), sobre calle Aristóbulo del Valle al 2500, y nuevamente en Adelina Centro, en calles Chapeaurouge y Libertad, entre otros puntos. En varios de estos sectores, el fuego llegó a estar peligrosamente próximo a viviendas, aunque no se registraron daños materiales ni personas heridas.

Montenegro advirtió que la mayoría de los incendios fueron provocados, ya sea por negligencia o por prácticas habituales como la quema de basura en microbasurales. “Estamos trabajando en esas zonas porque hay microbasurales que la gente prende fuego. A veces no se dan cuenta que aunque el pasto parezca verde, igual puede arder, y eso termina en incendios muy difíciles de controlar”, explicó.

Además del daño ambiental y el riesgo que implican estas quemas, el funcionario municipal destacó que la presencia de humo tóxico representa un problema de salud para la población. “Se veían columnas de humo desde varias cuadras antes de llegar al lugar. Eso también contamina y afecta a las personas”, agregó.

Montenegro remarcó la importancia del trabajo articulado entre los distintos cuerpos de emergencia, y destacó que sin el apoyo de los bomberos voluntarios y zapadores, la situación habría sido aún más grave. “A veces estamos en medio de un incendio y nos avisan de otro. Los recursos no alcanzan para atender tres o cuatro focos simultáneos”, afirmó.

Finalmente, reiteró el pedido a la comunidad para que evite todo tipo de quema, especialmente en un contexto de altas temperaturas y escasez de lluvias. “Cualquier fuego, por más chico que parezca, puede descontrolarse en segundos. Necesitamos que la gente tome conciencia: no se puede seguir resolviendo el problema de la basura con fuego”, concluyó.