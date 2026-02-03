Más refuerzos para el Sabalero: llegaron Rasmussen y Toledo

Colón sumó este lunes dos nuevas incorporaciones de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata del defensor Federico Rasmussen y del volante Agustín Toledo, quienes arribaron a Santa Fe para realizarse la revisión médica y firmar sus respectivos contratos.

Rasmussen llega a préstamo por un año tras su paso por Godoy Cruz, mientras que Toledo se incorpora desde Temperley, también por una temporada. Con estas dos caras nuevas, el plantel que conduce Ezequiel Medrán alcanza los 16 refuerzos en el actual mercado de pases, a menos de dos semanas del debut ante Deportivo Madryn.

En el caso del zaguero, la búsqueda apuntaba desde el inicio a un marcador central zurdo para completar la dupla defensiva. Tras la continuidad de Thaller y los arribos de Pier Barrios y Sebastián Olmedo, el cuerpo técnico consideraba clave sumar un segundo central con perfil izquierdo para equilibrar la última línea. Luego de negociaciones que se extendieron varias semanas, la dirigencia cerró la llegada de Rasmussen, de 33 años y con experiencia en Sarmiento y el propio Godoy Cruz.

Por características y antecedentes, todo indica que podría conformar dupla con Barrios, con quien ya compartió equipo. “Estoy muy contento de estar acá. Se pudo resolver de buena manera y vengo con muchas ganas de sumarme al grupo”, señaló el defensor antes de iniciar la revisión médica. Además, destacó el desafío que implica pelear el ascenso: “Colón es un club importante, que está donde no merece. Quiero aportar mi granito de arena para ponerlo nuevamente en Primera”.

En paralelo, la salida a préstamo de Nicolás Talpone obligó a reforzar la mitad de la cancha. Allí apareció el nombre de Agustín Toledo, volante mixto con dinámica y buen manejo, que viene de realizar la pretemporada con Temperley y que supo consagrarse campeón con Rosario Central en 2023. Su llegada busca generar competencia interna en un sector donde ya están Muñoz, Antonio y Lértora.

Con el plantel prácticamente conformado, resta saber si la dirigencia irá por alguna incorporación más antes del arranque del campeonato. Por ahora, Colón suma nombres y apunta a consolidar una base que lo tenga como protagonista en la lucha por el regreso a la máxima categoría.

