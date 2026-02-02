Sociedad — 02.02.2026 —
Realizaron una clase abierta de prevención y RCP en el Anfiteatro Municipal
Vecinos participaron de una jornada de capacitación en prevención y emergencias. Se abordaron técnicas de RCP, medidas para prevenir incendios forestales y microbasurales, y recomendaciones para actuar ante situaciones de riesgo.
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una clase abierta de prevención de riesgos generales. La actividad se desarrolló en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes y fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Protección Civil, junto a los Bomberos Voluntarios de la ciudad.
Durante una jornada se brindaron contenidos vinculados a Reanimación Cardiopulmonar (RCP), prevención de accidentes domésticos y de incendios forestales y microbasurales, y uso adecuado de extintores. La actividad estuvo a cargo del director de Protección Civil, Maximiliano Montenegro, junto al sargento Rodrigo Fernández, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Al cierre, la directora de Relaciones Institucionales, Carolina Devoto, y el director de Protección Civil, Maximiliano Montenegro, destacaron la importancia de “fortalecer la concientización sobre incendios forestales y microbasurales, remarcando el impacto negativo que estas problemáticas generan en la salud, la propiedad privada y el ambiente”.
Desde la Municipalidad valoraron la participación de la comunidad y reafirmaron el compromiso de “continuar impulsando acciones de prevención y capacitación”, con el objetivo de “brindar herramientas concretas que contribuyan a una ciudad más segura y responsable".