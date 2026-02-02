La familia de Jeremías Monzón insiste con la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad

Por Santotomealdía



Bajo el lema “tu firma es fundamental”, la familia de Jeremías Monzón volvió a impulsar la campaña de recolección de firmas para respaldar la Petición por la baja de la edad de imputabilidad y el agravamiento de penas para delitos graves cometidos por menores de edad en la República Argentina.

Según informaron, las planillas pueden firmarse de manera presencial o también a través de una plataforma online, y las adhesiones se recibirán durante toda esta semana, ya que la presentación formal está prevista para la segunda semana de febrero.

En nuestra ciudad, los puntos habilitados para la firma presencial son el Estudio Jurídico Bruno Rugna, ubicado en Belgrano 1844, de lunes a viernes de 9 a 12 horas, y el local Border,we, en Avenida 7 de Marzo 1636, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20.30.

En tanto, en la ciudad de Santa Fe, la recolección se realiza en el estudio jurídico Rugna y Asociados, en Francia 1683, de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

Para consultas o dudas, la familia puso a disposición las cuentas de Instagram @leyjeremiasmonzon y @familias.deldolor, donde también se difunde el enlace para firmar la petición de manera digital.

En el texto difundido, los impulsores sostienen que el actual régimen penal juvenil resulta insuficiente para brindar una respuesta adecuada frente a delitos gravísimos contra la vida, la integridad física, psicológica y sexual, cuando estos son cometidos por menores de edad. Señalan que el sistema vigente no logra prevenir la reiteración delictiva ni garantizar justicia a las víctimas, y advierten sobre una situación de impunidad material.

La petición reclama bajar la edad de imputabilidad penal para delitos como homicidio, tentativa de homicidio, lesiones graves, abuso sexual y otros delitos dolosos, y plantea además el agravamiento de las penas, incluyendo la posibilidad de restricción o privación de la libertad en dispositivos especializados, bajo control judicial.

En el cierre del mensaje, la familia y quienes acompañan la iniciativa reiteran los reclamos de “Justicia por Jere” y “Argentina dice basta de impunidad”, y remarcan que el objetivo es proteger a las víctimas y evitar futuros hechos graves, apelando a un debate legislativo urgente.