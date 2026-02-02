Investigan un caso de abuso sexual en la ciudad: un detenido y cuatro aprehendidos

Por Santotomealdía

Un grave episodio de violencia es investigado por la Justicia, tras una denuncia recibida este domingo por la tarde en Villa Adelina Este, en nuestra ciudad. En el lugar, la policía asistió a una joven de 21 años. Según confirmaron fuentes policiales a nuestro medio, hay un hombre detenido por un presunto hecho de abuso con acceso carnal y otros cuatro aprehendidos por amenazas.

El hecho fue reportado a través de un llamado al 911 a las 19:41, que alertó sobre la presencia de una mujer en estado de crisis emocional, que había buscado refugio en un local comercial ubicado en la zona de Tomás Lubary y Cervera. De acuerdo al relato de una vecina, la joven manifestó haber sido amenazada y perseguida, y solicitó ayuda alegando que habían intentado atacarla.

Personal del Comando Radioeléctrico acudió de inmediato al lugar, y luego de resguardar a la víctima, procedió a identificar a las personas vinculadas al hecho. Posteriormente, en inmediaciones de Tomás Lubary al 1100, ya en jurisdicción de Sauce Viejo, se produjo la aprehensión de cinco hombres mayores de edad, de entre 34 y 59 años, quedando todos a disposición de la fiscalía.

Tras las primeras actuaciones, la fiscal interviniente Dra. Vivian Galeano dispuso la detención formal de uno de los involucrados, en carácter de autor del hecho de abuso con acceso carnal. Además, se ordenó el secuestro de un automóvil Volkswagen Polo y de un teléfono celular, elementos que serán sometidos a pericias forenses.

En ese marco, personal de la Subcomisaría 16 solicitó la intervención de peritos especializados, quienes en las primeras horas del lunes llevaron adelante diligencias en la vivienda donde habría ocurrido el hecho. Por indicación de la fiscal Galeano, se trabajó especialmente en el interior del vehículo secuestrado y en el sector del baño de la propiedad.