El Papa León XIV condenó los ataques a civiles y pidió bajar la tensión entre EE.UU. y Cuba

En un mensaje con fuerte contenido humanitario y geopolítico, el Papa León XIV condenó este domingo los ataques a civiles en contextos de guerra, expresó su preocupación por la creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba, y pidió a los líderes mundiales gestos concretos de paz.

Durante el rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice abordó distintas crisis internacionales que marcaron los últimos días y pidió a las autoridades políticas “evitar el sufrimiento de los pueblos” con decisiones responsables y diálogo sincero.

En el marco del “Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos en el Mundo”, que se celebra en Italia, León XIV fue categórico: “Los ataques contra la población no combatiente violan abiertamente la moral y la ley”. Calificó esta realidad como una “injusticia intolerable” y sostuvo que los muertos y heridos en guerras solo podrán ser verdaderamente honrados “cuando se ponga fin a esta intolerable injusticia”.

Uno de los pasajes más relevantes del mensaje papal fue su referencia al aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba. León XIV manifestó su “gran inquietud” por la situación, luego de que el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, multiplicara las amenazas hacia la isla tras la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Frente a los dichos del mandatario estadounidense, quien aseguró que “no habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba”, el Papa instó a evitar una escalada: “Invito a los responsables políticos a promover un diálogo sincero y eficaz, y a no alimentar la violencia”, señaló desde el Vaticano.

En un tono esperanzador, y a pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, León XIV convocó a la comunidad internacional a respetar la tradicional “tregua olímpica”, entendida como un compromiso simbólico por la paz. “Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz”, expresó.

Finalmente, el Papa también recordó a las víctimas de recientes catástrofes naturales ocurridas en distintas partes del mundo. Mencionó el deslizamiento de tierra en una mina de Kivu del Norte (República Democrática del Congo), las tormentas en Portugal y el sur de Italia, y las graves inundaciones en Mozambique, que provocaron miles de desplazados. A todos ellos, dedicó sus oraciones.