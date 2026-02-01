Alí Jamenei advirtió que un ataque de Estados Unidos provocaría una guerra regional

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, advirtió este domingo que un ataque por parte de Estados Unidos desencadenaría una “guerra regional”, en un nuevo capítulo de tensión entre ambas potencias. La declaración se produjo tras el reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico, una señal que el gobierno iraní interpreta como amenaza directa.

Durante un discurso oficial, Jamenei respondió con dureza a los mensajes provenientes de la Casa Blanca. “Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, afirmó, según consignó la agencia local Tasnim.

El líder iraní dejó en claro que su país no tiene intención de iniciar un conflicto, pero aseguró que responderá con firmeza ante cualquier agresión. “Daremos un golpe firme a cualquiera que nos ataque”, sentenció.

La advertencia ocurre en un momento de fuerte presión diplomática y militar por parte de Estados Unidos, que en las últimas semanas reforzó su presencia en el Golfo Pérsico con una flota de gran envergadura, incluso superior a la que desplegó previamente en Venezuela. Desde Washington no se descarta el uso de la fuerza si no se alcanza un nuevo acuerdo respecto del programa nuclear iraní, una cuestión que continúa sin resolución definitiva.

Jamenei también se refirió a la situación interna del país, vinculando las recientes protestas antigubernamentales —registradas entre diciembre y enero— con supuestos intentos de desestabilización orquestados desde el exterior. Según su interpretación, los disturbios habrían buscado atacar “centros estratégicos del Estado”, como la Policía, la Guardia Revolucionaria, bancos, mezquitas y oficinas públicas.

“Esto se parecía a un golpe de Estado”, sostuvo el ayatolá, en un intento por justificar la represión de las movilizaciones, a las que calificó como acciones de “alborotadores”. También denunció la quema del Corán como parte de estos episodios, lo que elevó aún más el tono de su mensaje.

La tensión geopolítica vuelve a crecer en Medio Oriente, en un escenario que combina amenazas cruzadas, presión militar, protestas internas y un conflicto latente en torno al programa nuclear iraní. Las próximas semanas serán decisivas para evaluar si se consolida una vía diplomática o si la región se encamina a una nueva fase de inestabilidad.