El paso de los nadadores por nuestra ciudad: calor popular y emoción en la Costanera

Por Santotomealdía



La Maratón Acuática Santa Fe - Coronda volvió a regalar una postal inolvidable en su paso por nuestra ciudad. A las dos horas y media de competencia, los nadadores cruzaron por el sector de la Costanera de Santo Tomé, donde una multitud les ofreció el aliento y el calor popular que distingue a esta carrera.

Desde muy temprano, cientos de personas se acercaron al tradicional punto de encuentro, con reposeras, banderas, mates y celulares en mano. Familias enteras, vecinos y visitantes de distintos barrios y localidades se dieron cita para vivir el paso de "la más linda del mundo". Como cada edición, el colorido, la emoción y el respeto hacia los competidores marcaron la jornada.

El cruce por el Puente Carretero fue uno de los momentos más celebrados, cuando las embarcaciones que acompañaban la competencia hicieron sonar bocinas y sirenas, y desde la costa los aplausos bajaban como un abrazo para quienes venían braceando desde la Laguna Setúbal.

El paso de la Santa Fe - Coronda por la costanera de nuestra ciudad. (Foto: GSF)

Al momento del ingreso a Santo Tomé, cuando los nadadores pasaron por debajo del Puente Carretero y a casi dos horas exactas de competencia, la punta de la carrera estaba encabezada por Matheus Evangelista, de Brasil, seguido por Johndry Segovia, de Venezuela, y el argentino Martín Carrizo. Más allá de ese orden parcial, lo que dominaba la escena era el entusiasmo del público, que no ahorró aplausos para ninguno de los 18 participantes.

El cielo despejado, el calor que comenzaba a hacerse sentir y la emoción colectiva convirtieron el paso por Santo Tomé en una verdadera fiesta. Los más chicos preguntaban los nombres de los nadadores, otros buscaban capturar una buena foto, y no faltaron quienes recordaron ediciones anteriores, reafirmando el fuerte lazo que une a la comunidad con esta competencia.

Con esta postal, la maratón entró en su segunda mitad y los competidores iniciaron el camino hacia Coronda, en un trazado que suma casi 60 kilómetros y que año a año se convierte en una celebración del deporte, la tradición y el sentido de pertenencia.