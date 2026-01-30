Presidente de Irán: “No queremos la guerra, pero responderemos a cualquier agresión”

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este viernes que su país no desea la guerra y prioriza el diálogo como vía para resolver los conflictos regionales, aunque dejó en claro que cualquier agresión será respondida “de forma inmediata y firme”. Así lo expresó en una conversación telefónica con su par de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Durante el diálogo, el mandatario iraní aseguró que “Irán no le da ni le dará la bienvenida a la guerra en ninguna circunstancia” y criticó a los países occidentales por, según dijo, “no respetar los principios del derecho internacional” a través de sus acciones.

Pezeshkian también denunció las presiones económicas, amenazas y actos hostiles de Estados Unidos e Israel, y defendió la política de “diplomacia digna” basada en el respeto mutuo y el apego a las normas internacionales.

Por su parte, el presidente emiratí valoró el enfoque diplomático de Teherán y expresó el compromiso de su país con la reducción de tensiones y la búsqueda de estabilidad en la región.