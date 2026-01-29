Trump: "Quiero agradecer al liderazgo de Venezuela"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que mantiene una relación “muy buena” con el actual liderazgo de Venezuela, y agradeció el rol de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el secuestro del mandatario Nicolás Maduro, en el marco de una operación militar lanzada por Washington a comienzos de enero.

“Quiero agradecer al liderazgo de Venezuela. Nos llevamos muy bien con ellos. Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas”, expresó Trump durante una reunión de Gabinete celebrada en la Casa Blanca.

Según informó el mandatario, habló recientemente con Rodríguez, y en ese marco anunció que Estados Unidos reabrirá el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, cerrado de forma unilateral desde noviembre pasado. “Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar muy pronto a Venezuela y estarán seguros allí”, agregó.

Para ello, dio instrucciones al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al Ejército estadounidense, para que la reapertura aérea se concrete lo antes posible.

Reconfiguración política

La declaración del presidente estadounidense se produce días después de la ofensiva militar de EE.UU. en territorio venezolano, que, bajo el argumento de combatir el narcoterrorismo, provocó ataques en Caracas y otras regiones del país. La operación concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

Tras esos hechos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y fue reconocida por EE.UU. como jefa de Estado y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en lo que representa un cambio radical en la conducción del país.

Si bien la nueva administración venezolana no se ha expresado públicamente sobre la relación con Washington, Trump valoró los gestos de cooperación y adelantó que las principales petroleras estadounidenses —entre ellas ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips— ya se encuentran explorando ubicaciones para operar en Venezuela.

“Las compañías traerán de vuelta una enorme riqueza para Venezuela y para EE.UU. Y ganarán más dinero que nunca. Eso es algo bueno”, declaró.

El mandatario explicó que esta nueva etapa estará coordinada por su secretario de Energía, Chris Wright, y el titular del Interior, Doug Burgum.

Reacciones y contexto

La operación militar lanzada el 3 de enero fue calificada por el gobierno de Caracas como una “gravísima agresión militar”, cuyo objetivo sería el control de los recursos estratégicos del país, principalmente petróleo y minerales.

Según fuentes oficiales venezolanas, hubo víctimas civiles y se registraron ataques en zonas urbanas y objetivos militares. Mientras tanto, varios países —entre ellos Rusia y China— han reclamado la liberación inmediata de Maduro y su esposa, en defensa de la soberanía venezolana.

En este contexto, Trump aseguró que canceló una segunda ola de ataques, pero confirmó que el despliegue militar de la Armada de EE.UU. en el Caribe se mantendrá “por razones de seguridad”.