Colombia: murieron 15 personas en un accidente aéreo cerca de la frontera con Venezuela

Un avión comercial de la aerolínea Satena se estrelló este miércoles en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, y provocó la muerte de las 15 personas que se encontraban a bordo. El siniestro ocurrió en el sector de Curasica, zona rural del municipio La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander.

La aeronave, un Beechcraft de fabricación estadounidense, operado por la empresa Searca y con matrícula HK4709, cubría la ruta entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña. Llevaba 13 pasajeros y dos tripulantes, y había despegado del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 de la mañana. El último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54, apenas unos minutos antes del horario previsto de aterrizaje, a las 12:05 en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

Según las autoridades del Puesto de Mando Unificado, todos los ocupantes fallecieron y no se hallaron sobrevivientes en el lugar del accidente. El avión fue localizado en una zona montañosa entre Ábrego y La Playa, según datos de la plataforma Flightradar.

Entre las víctimas se encuentran Diógenes Quintero, congresista de paz, y Carlos Salcedo, candidato a la Cámara Baja. Así lo confirmó el legislador Wilmer Carrillo, quien expresó su consternación a través de redes sociales. “En el avión viajaba mi compañero Diógenes Quintero, Carlos Salcedo y sus respectivos equipos”, escribió.

La figura del congresista de paz fue creada en Colombia tras los acuerdos de 2016 con las FARC, con el objetivo de asegurar representación parlamentaria para las víctimas del conflicto armado. Esta tragedia implica un golpe simbólico y político en ese proceso.

La aerolínea Satena lamentó lo ocurrido y se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer las causas del accidente. Hasta el momento, no se reportaron condiciones climáticas adversas en la zona, pero se espera el resultado de la investigación oficial.