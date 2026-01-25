El papa León XIV condenó los ataques en Ucrania y advirtió sobre las consecuencias para la paz mundial

Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el papa León XIV expresó este domingo su profundo dolor por los persistentes ataques de Rusia contra Ucrania y reiteró su llamado a favor de una paz justa y duradera. Lo hizo durante el tradicional rezo del Ángelus, con un mensaje que apuntó especialmente al sufrimiento de la población civil.

El Sumo Pontífice remarcó que la ofensiva, que recientemente dejó a miles de familias sin calefacción en pleno invierno debido a la destrucción de infraestructura energética, no hace más que profundizar la división entre las naciones. "La prolongación de las hostilidades amplía la fractura entre los pueblos", afirmó León XIV, al tiempo que instó a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para detener el conflicto.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Papa hizo especial hincapié en el padecimiento de los civiles, expuestos a las inclemencias climáticas en medio del crudo invierno europeo.

En otro tramo de su mensaje, León XIV se dirigió a los jóvenes de la Acción Católica de Roma, a quienes convocó a ser "activistas de paz" en su vida cotidiana. Con un llamado a evitar la violencia “en gestos y palabras”, el líder de la Iglesia católica concluyó con una afirmación contundente: “El mal se vence solo con el bien”.