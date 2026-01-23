Japón disolvió el Parlamento y convocó a elecciones legislativas anticipadas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió este viernes la Cámara Baja del Parlamento, una decisión que habilita la realización de elecciones legislativas anticipadas el próximo 8 de febrero, en un contexto atravesado por la inflación, el aumento del costo de vida y debates sobre el gasto público y la política de defensa.

La medida fue formalizada durante una sesión en Tokio, mediante la lectura de una comunicación oficial, en un acto que incluyó el tradicional grito de “banzai” por parte de los legisladores.

Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, había anticipado a comienzos de semana su intención de adelantar los comicios con el objetivo de fortalecer su respaldo político y buscar el aval ciudadano a sus políticas económicas y de seguridad, luego de asumir el cargo en octubre.

Actualmente, la coalición gobernante integrada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (JIP) cuenta con una mayoría ajustada en la Cámara Baja. Si bien la primera ministra mantiene niveles de apoyo relativamente altos, el oficialismo enfrenta un desgaste reflejado en bajos índices de aprobación y cuestionamientos internos.

La convocatoria electoral se da en un escenario de presión inflacionaria. En diciembre, el índice de precios al consumidor, excluyendo alimentos frescos, fue del 2,4% interanual, por debajo del mes anterior, aunque aún por encima del objetivo del banco central. El aumento del costo de vida y el encarecimiento de productos básicos, como el arroz, alimentan el malestar social.

En paralelo, el gobierno aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes para el año fiscal que comenzará en abril de 2026. Desde la oposición advirtieron que la disolución del Parlamento podría demorar su tratamiento y abrir una nueva etapa de tensión política de cara a las elecciones.

