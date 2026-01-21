Corea del Sur: condenaron a 23 años de prisión al ex primer ministro por una insurrección

El ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, fue condenado a 23 años de prisión por su rol en la insurrección vinculada al expresidente destituido Yoon Suk-yeol.

El fallo fue emitido por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que lo consideró culpable de haber colaborado en la declaración de la ley marcial impulsada por Yoon en diciembre de 2024. La Justicia determinó que Han tuvo una participación clave en el desarrollo de esos hechos.

La causa fue investigada por un fiscal especial independiente, Cho Eun-suk, quien había solicitado una pena de 15 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer una condena mayor tras evaluar la gravedad del accionar del exfuncionario.

De acuerdo con la sentencia, la ley marcial decretada el 3 de diciembre de 2024 constituyó un intento de alterar el orden constitucional. En ese marco, los jueces señalaron que Han contribuyó a darle una apariencia de legalidad a una medida considerada ilegal, al convocar de manera irregular una reunión del gabinete.

Además, el tribunal sostuvo que la insurrección podría haberse evitado si Han hubiera cumplido correctamente con sus responsabilidades como primer ministro. También se acreditó que ocultó, falsificó y posteriormente destruyó documentación vinculada a la ley marcial, con el objetivo de simular que se habían respetado los procedimientos legales, según consignó la agencia Xinhua.

Tras la lectura del fallo, la Justicia ordenó la detención inmediata de Han en la sala del tribunal, al considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas.