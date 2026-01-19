Incendio y derrumbe en Pakistán: al menos 21 muertos en un centro comercial

Al menos 21 personas murieron como consecuencia de un incendio de gran magnitud que afectó al centro comercial Gul Plaza, en la ciudad de Karachi, Pakistán. El fuego se desató en el edificio ubicado sobre la avenida MA Jinnah Road y demandó más de 24 horas de intenso trabajo por parte de los bomberos para lograr su control.

Desde el gobierno de la provincia de Sindh advirtieron que la situación continúa siendo delicada, ya que la estructura presenta severos daños y varios sectores del complejo colapsaron, lo que dificulta el avance de las tareas de rescate. En ese contexto, las autoridades no descartan que el número de víctimas fatales pueda incrementarse.

El Gul Plaza es uno de los centros comerciales más grandes de la zona y cuenta con más de 1.200 locales, una característica que complica la remoción de escombros y la búsqueda de personas atrapadas, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

El ministro principal de Sindh, Syed Murad Ali Shah, confirmó que además de las 21 muertes registradas hay al menos 65 personas desaparecidas. En el lugar trabaja el equipo estatal de Rescate 1122, que utiliza maquinaria pesada de manera controlada mientras continúan las tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos.

Aunque la investigación formal sigue en marcha, las primeras pericias realizadas por la policía indican que el incendio podría haberse originado a partir de un cortocircuito. La evolución del operativo es seguida con atención a nivel internacional, ante la posibilidad de que el saldo de víctimas aumente en las próximas horas.