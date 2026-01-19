Tragedia ferroviaria en España: 39 muertos y más de 150 heridos por el choque de trenes en Córdoba

Un trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad española de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó hasta el momento 39 personas fallecidas y 152 heridas, según el último parte oficial difundido este lunes. El siniestro se produjo el domingo por la tarde, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron y descarrilaron, provocando un desastre de gran magnitud.

Según informaron fuentes oficiales, 48 heridos permanecen hospitalizados, de los cuales 12 se encuentran en terapia intensiva, entre ellos un niño. Las tareas de identificación de víctimas están en curso, y se han habilitado oficinas de la Guardia Civil en distintas ciudades para la recolección de muestras de ADN de familiares directos.

El accidente ocurrió a las 19:45 del domingo, cuando el tren Iryo 6189, que circulaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló al ingresar a la vía 1 de la estación de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que transitaba el tren Alvia 2384, que unía Madrid con Huelva. Ambos convoyes terminaron descarrilados y varios vagones se salieron de las vías, algunos de ellos volcando por un talud, según testigos presenciales y servicios de emergencia.

En total, viajaban cerca de 500 personas entre ambos trenes. El maquinista de uno de ellos figura entre los fallecidos.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, calificó el hecho como “tremendamente extraño”, ya que el siniestro tuvo lugar en un tramo recto de la vía, recientemente renovado. Además, precisó que el tren de Iryo había pasado su última revisión técnica hacía solo cuatro días, el pasado 15 de enero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a la zona del siniestro, tras suspender su participación en la cumbre de Davos. También los Reyes de España anunciaron que se trasladarán a Córdoba este martes. En tanto, desde el Congreso de los Diputados se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

Mientras tanto, la Guardia Civil desplegó más de 220 efectivos para colaborar en las tareas de rescate, identificación y análisis del lugar del hecho. Los trabajos incluyen la recolección de muestras, imágenes y huellas, con la participación de unidades especializadas como el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) y el Servicio de Criminalística.

También se conocieron relatos conmovedores, como el de un trabajador de la Cruz Roja, quien describió la noche como “muy dura”, con familias desesperadas por la falta de información. En paralelo, algunos afectados relataron las dificultades para retornar a sus hogares o contactar a sus seres queridos.

Desde distintos sectores políticos se manifestaron muestras de apoyo y condolencias, al tiempo que se exige una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de un hecho que conmociona a todo el país.