Ocho países europeos rechazan las pretensiones de EE.UU. sobre Groenlandia y exigen respeto a la soberanía

La disputa en torno a Groenlandia sumó un nuevo capítulo este domingo, luego de que ocho países europeos miembros de la OTAN emitieran una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por los planes territoriales del presidente estadounidense, Donald Trump, y reafirman su compromiso con la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca.

Los firmantes —Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido— aseguraron que están comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como “un interés transatlántico compartido” y remarcaron que el reciente ejercicio militar ‘Arctic Endurance’, realizado en Groenlandia con la participación de una treintena de efectivos europeos, “no supone ninguna amenaza para nadie”.

“Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”, indica el documento, al tiempo que manifiestan la voluntad de entablar un diálogo basado en los principios de soberanía y respeto al derecho internacional.

En ese contexto, los países europeos denunciaron que la administración Trump los amenazó con imponer aranceles del 10 % sobre todos los suministros enviados a Estados Unidos a partir del 1 de febrero, como represalia por la presencia militar en la isla. Además, advirtieron que las tarifas subirían al 25 % desde junio, lo que, según los firmantes, “socava las relaciones transatlánticas y entraña el riesgo de una peligrosa espiral descendente”.

Lejos de moderar su postura, Trump insistió en su intención de incorporar Groenlandia a EE.UU. “de una u otra forma”, incluso sin descartar la vía militar, argumentando que necesita el territorio para reforzar la defensa ante la creciente actividad de barcos chinos y rusos cerca de la costa norteamericana.

La postura estadounidense fue rechazada tajantemente tanto por las autoridades de Dinamarca como por el gobierno autónomo de Groenlandia, que exigen el pleno respeto a su integridad territorial. Tras una reunión tripartita celebrada este miércoles entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, el canciller danés, Lars Lokke Rasmussen, confirmó que persiste un “desacuerdo fundamental” con Washington y subrayó que cualquier propuesta que no respete la autodeterminación del pueblo groenlandés es “totalmente inaceptable”.

Desde Moscú, el Kremlin también se pronunció sobre la escalada diplomática. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, sostuvo que “Groenlandia es territorio del Reino de Dinamarca” y remarcó que Trump “no considera al derecho internacional una prioridad”, lo que genera incertidumbre sobre el rumbo que tomará la situación.

Por su parte, la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, afirmó que los países europeos ahora “están siendo víctimas del precedente que ellos mismos crearon” al separar a Kosovo de Serbia. En un mensaje con tono irónico, agregó: “Sírvanse lo que prepararon, no se atraganten. No se aceptan devoluciones”.