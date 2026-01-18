Chile en emergencia: al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios forestales

El gobierno de Chile informó este domingo que al menos 16 personas murieron y más de 50.000 debieron ser evacuadas como consecuencia de los devastadores incendios forestales que afectan el sur del país. La situación se concentra en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Ante la magnitud del desastre, el presidente Gabriel Boric declaró el estado de desastre natural en ambas regiones y anunció que se trasladará personalmente a las zonas afectadas. “Todos los recursos están disponibles”, aseguró el mandatario. La medida implica, entre otras acciones, que las Fuerzas Armadas tomen el control del área para apoyar en las tareas de emergencia.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, advirtió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional. La proyección meteorológica para las próximas horas anticipa temperaturas extremas y fuertes vientos, condiciones que podrían intensificar la propagación del fuego.

Hasta este domingo se mantenían activos 14 focos de incendio, y el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas. Según el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, 15 de las 16 muertes se produjeron en la región del Biobío. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron vehículos calcinados y viviendas destruidas, mientras cientos de bomberos y equipos de emergencia trabajan para contener las llamas.

En paralelo, el gobierno habilitó seis albergues en Ñuble y ocho en Biobío, donde ya se alojan más de 800 personas. Además, se emitieron 87 alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para facilitar la evacuación de la población.

El ministro Elizalde indicó que se evalúa decretar un toque de queda nocturno para restringir los desplazamientos y evitar nuevos focos de incendio. “Este estado de excepción permite restringir ciertos derechos y libertades, y se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger la vida de las personas”, explicó.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora Alicia Cebrián advirtió que las altas temperaturas representan no solo un riesgo para la salud, sino que también crean un escenario muy propicio para la expansión del fuego. “Es un escenario complejo”, afirmó, y pidió a la ciudadanía mantenerse informada y no acercarse a las zonas comprometidas.

Por su parte, el presidente electo, José Antonio Kast, instó a dejar de lado las diferencias políticas y colaborar en la contención de la emergencia. “Hoy el foco debe ser combatir los incendios y auxiliar a las personas afectadas. No hay espacio para la política en este momento crítico”, expresó en sus redes sociales.

Los incendios actuales se producen casi un año después de los siniestros que afectaron la región de Valparaíso en febrero de 2024, donde murieron 138 personas y más de 16.000 resultaron afectadas. La catástrofe fue considerada la peor tragedia en Chile desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.