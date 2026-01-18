Domingo 18 de enero de 2026

El Papa rezó por las víctimas de la República Democrática del Congo y el sur de África

"Oremos para que entre las partes en conflicto prevalezca siempre el diálogo para la reconciliación y la presencia", indicó el Sumo Pontífice.

El rezo del Papa León XIV con foco en las dificultades en el sur de África.

El papa León XIV exteriorizó su pesar por las víctimas en la República Democrática del Congo y el sur de África y pidió rezar "para que entre las partes en conflicto prevalezca siempre el diálogo para la reconciliación y la presencia".

El Sumo Pontífice remarcó las "grandes dificultades" que obligan a los habitantes del país africano a refugiarse en Burundi debido a la violencia.  Durante el Ángelus también pidió rezar por las víctimas de las inundaciones que azotaron el sur de África en los últimos días. 

León XIV indicó que la población de la República Democrática del Congo se enfrenta a "grandes dificultades" y se ven obligadas a escapar de sus tierras, en una grave crisis humanitaria que atraviesa esa nación.  "Oremos para que entre las partes en conflicto prevalezca siempre el diálogo para la reconciliación y la presencia", precisó el jefe de la Iglesia Católica.

 Asimismo, en la República Democrática del Congo al menos 18 personas murieron a causa de un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias que azotaron una ciudad del este del país. 

El temporal afectó a gran parte del sur de África y hubo más de 100 fallecidos en Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue. En ese sentido, el Papa expresó su cercanía y la solidaridad de la Iglesia con los países afectados al señalar: "Deseo además asegurar mis oraciones por las víctimas de las inundaciones que han azotado el sur de África en los días pasados".

