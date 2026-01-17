El Mercosur y la Unión Europea firmaron un histórico acuerdo

El Mercosur y la Unión Europea formalizaron este sábado en Asunción la firma de su acuerdo de asociación comercial, poniendo fin a más de dos décadas de negociaciones. El pacto crea un área de libre comercio que abarcará a unos 720 millones de personas, convirtiéndose en una de las más grandes del mundo por volumen de consumidores.

El acto se realizó en el Teatro del Banco Central de Paraguay, el mismo lugar donde se firmó el tratado fundacional del Mercosur en 1991. El presidente Javier Milei participó como testigo de honor y adelantó que el acuerdo será enviado al Congreso en los próximos días para su ratificación.

El documento fue suscripto por los cancilleres del bloque sudamericano y por las principales autoridades de la Unión Europea, entre ellas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, António Costa. El acuerdo prevé la eliminación de aranceles para una amplia gama de productos industriales y agrícolas.

Desde Europa destacaron que el pacto apunta a fortalecer la seguridad económica de ambas regiones en un contexto global inestable. Von der Leyen afirmó que el acuerdo envía un mensaje a favor de la integración y en contra del proteccionismo.

La firma no estuvo exenta de tensiones políticas. La ausencia más notoria fue la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue representado por su canciller. Durante los discursos también quedaron expuestas diferencias ideológicas entre los mandatarios presentes, reflejando el complejo escenario político que rodea al histórico entendimiento entre ambos bloques.