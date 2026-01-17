Cuáles son los principales grupos de oposición en Irán y qué cambios quieren para el país

Las protestas contra el régimen iraní dejaron miles de muertos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, en un contexto de fuerte represión y sin señales de fractura interna en el poder. Irán es una teocracia desde 1979 y la máxima autoridad sigue siendo el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, por encima del presidente.

Analistas coinciden en que, pese al malestar social, la oposición al régimen está fragmentada, sin liderazgo claro dentro del país y con gran parte de sus referentes en el exilio. En ese escenario, distintos grupos opositores intentan capitalizar el descontento social.

Uno de ellos es el sector monárquico encabezado por Reza Pahlavi, hijo del último sha de Persia. Desde el exilio, se presenta como una alternativa para una transición hacia un Estado secular y democrático, y su figura volvió a ganar visibilidad durante las protestas recientes.

Otro actor relevante es la organización Muyahidines del Pueblo de Irán (MKO), uno de los grupos opositores en el exilio con mayor estructura e influencia internacional. Sin embargo, su pasado —incluida su alianza con Irak durante la guerra de los años 80— genera un fuerte rechazo dentro de Irán.

También persiste el sector reformista, integrado por exfuncionarios y dirigentes que promueven cambios graduales desde dentro del sistema. Aunque debilitados por la represión, algunas figuras evolucionaron hacia posiciones más críticas y hoy reclaman un Estado secular, mientras otros sostienen la vía reformista.

Finalmente, el movimiento “Mujer, Vida y Libertad”, surgido tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, agrupa a jóvenes, mujeres, minorías étnicas y organizaciones sociales. Es un espacio amplio, descentralizado y sin conducción única, que expresa el hartazgo social frente a la crisis económica, la inflación y las restricciones a las libertades.

Con una oposición dispersa y un régimen que conserva el control político y militar, el panorama para un cambio inmediato en Irán sigue siendo incierto, aunque las demandas de transformación continúan dentro y fuera del país.