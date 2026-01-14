Estados Unidos suspende la visa de inmigrante a 75 países, entre ellos Brasil y Uruguay

Estados Unidos anunció este miércoles que suspenderá la tramitación de visados de inmigrante a solicitantes de 75 nacionalidades, entre ellos los de Uruguay, Brasil, Cuba, Colombia, Rusia e Irán.

“El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países”, declaró un portavoz del Departamento de Estado. La entidad explicó luego en su cuenta de X que se trata de “inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”.

Según informó la cadena Fox News, tuvo acceso al listado de países afectados, algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

De acuerdo a la información suministrada, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

