Francia registró en 2025 más muertes que nacimientos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Francia registró en 2025 más muertes que nacimientos por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (Insee). El dato se da en un contexto de fuerte caída de la natalidad y envejecimiento de la población.

De acuerdo al organismo oficial, al 1 de enero de 2026 el país tenía 69,1 millones de habitantes, con un crecimiento interanual del 0,25% explicado únicamente por el saldo migratorio positivo, estimado en 176.000 personas. El saldo natural fue negativo en unas 6.000 personas, como resultado del descenso de los nacimientos y el aumento de los fallecimientos.

Durante 2025 nacieron alrededor de 645.000 bebés, un 2,1% menos que el año anterior y el nivel más bajo desde la posguerra, tendencia que se repite por cuarto año consecutivo. En contraste, se registraron 651.000 muertes, un 1,5% más que en 2024, debido principalmente a la gripe invernal y al ingreso a edades de mayor riesgo de la generación del “baby boom”.

Desde el Insee advirtieron que la rápida caída de los nacimientos explica la magnitud del cambio demográfico. Aunque Francia mantuvo históricamente una demografía más sólida que la de otros países europeos, el índice de fecundidad continúa en descenso: pasó de 2,02 hijos por mujer en 2010 a 1,56 en 2025, el nivel más bajo desde el final de la Primera Guerra Mundial.

