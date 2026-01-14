Tragedia ferroviaria en Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó 30 muertos

Al menos 30 personas perdieron la vida y otras 67 resultaron heridas tras un grave accidente ferroviario ocurrido en el noreste de Tailandia, luego de que una grúa utilizada en una obra de construcción se desplomara sobre un tren de pasajeros y provocara su descarrilamiento.

De acuerdo a la información difundida por medios internacionales, el hecho se registró en la localidad de Ban Thanon Khot, dentro del subdistrito de Si Khiew, cuando la grúa cayó sobre una formación que se desplazaba desde Bangkok hacia la provincia de Ubon Ratchathani.

El impacto de la estructura metálica obligó al tren a detenerse de manera abrupta y derivó en el descarrilamiento de varios vagones. Posteriormente, se desató un incendio en la formación con pasajeros en su interior, lo que motivó el inmediato despliegue de un operativo de emergencia en la zona.

En las tareas de rescate participaron fuerzas de seguridad, bomberos y equipos de asistencia médica, que trabajaron para sofocar las llamas y asistir a las víctimas. Varios rescatistas ingresaron entre los restos del tren y la estructura colapsada para evacuar a los heridos y trasladarlos a centros de salud.

Desde el gobierno local informaron que la grúa formaba parte de una obra de infraestructura ferroviaria y sostenía un puente en construcción. A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades confirmaron que el desplome de la estructura fue el desencadenante del descarrilamiento y del posterior incendio.

