Lunes 12 de enero de 2026

Internacionales — 12.01.2026 —

El papa León XIV recibió a María Corina Machado

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz tuvo una audiencia privada con el Sumo Pontífice.

El Papa León XIV mantuvo un encuentro con la líder opositora venezolana, María Corina Machado. (Foto: Reuters)
El Papa León XIV mantuvo un encuentro con la líder opositora venezolana, María Corina Machado. (Foto: Reuters)

Por: santotoméaldía /

El papa León XIV recibió el lunes a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en una audiencia privada, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

La reunión fue comunicada en el boletín con la agenda diaria del Papa, aunque no se dieron más detalles sobre el encuentro.

El pasado viernes, el Sumo Pontífice pidió al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

“Respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos", señaló en su discurso.
 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward