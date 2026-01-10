Rusia golpeó más de 150 objetivos militares en Ucrania y neutralizó una ofensiva de drones

Las fuerzas militares de Rusia llevaron a cabo una ofensiva a gran escala en las últimas 24 horas, logrando impactar en 153 objetivos estratégicos vinculados al Ejército de Ucrania, según informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso.

El reporte oficial detalló que los ataques se ejecutaron mediante una combinación de aviación operacional-táctica, drones de ataque, misiles y artillería. Entre los blancos alcanzados se encuentran instalaciones de infraestructura energética vitales para el funcionamiento del complejo militar-industrial ucraniano, así como depósitos de combustible y nudos de despliegue temporal de unidades militares y personal extranjero.

En el plano defensivo, Moscú aseguró que sus sistemas de protección antiaérea lograron neutralizar una importante incursión aérea. Durante la jornada, las unidades rusas derribaron un misil de crucero de largo alcance tipo Neptuno y un total de 70 drones de origen ucraniano.

Esta intensificación de las operaciones subraya el enfoque de las fuerzas rusas en degradar la capacidad logística y de suministro de las tropas de Kiev, apuntando directamente a los recursos energéticos y centros de acopio que sostienen la operatividad del frente ucraniano.