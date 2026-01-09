La Unión Europea dio luz verde al acuerdo de libre comercio con el Mercosur

La Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, poniendo fin a un proceso de negociación que se extendió durante 25 años. La decisión representa un paso clave para la firma formal del pacto entre ambos bloques.

Con el aval obtenido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedó habilitada para viajar de manera inmediata a Asunción, donde está prevista la firma del acuerdo junto a las autoridades del Mercosur.

Hasta el momento, el bloque sudamericano no emitió una comunicación oficial sobre la decisión europea. De todos modos, el acuerdo todavía debe atravesar nuevas instancias para su implementación definitiva, ya que necesita la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países que integran la UE.

El tratado tiene como objetivo principal reducir y eliminar aranceles, además de potenciar el intercambio comercial en un mercado conjunto que reúne a unos 780 millones de consumidores.

El respaldo político se alcanzó luego de una reunión de embajadores celebrada en Bruselas, donde se expresaron posiciones diversas entre los países miembros. Alemania y España acompañaron la iniciativa con el argumento de ampliar sus posibilidades de exportación, mientras que Francia, Irlanda y Polonia se manifestaron en contra.

Desde el gobierno francés señalaron que el acuerdo responde a un contexto económico distinto al actual y advirtieron sobre posibles impactos negativos en sus sectores agrícolas.

En ese escenario, el cambio de postura de Italia fue decisivo para alcanzar la mayoría necesaria. El respaldo italiano se produjo tras la incorporación de fondos adicionales para el sector agropecuario dentro del presupuesto comunitario y la creación de mecanismos de protección.

Entre esas medidas se contempla la posibilidad de abrir investigaciones si las importaciones provenientes de Sudamérica aumentan un 5% o si los precios registran caídas en relación con el promedio de los últimos tres años.