Venezuela anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos

El gobierno de Venezuela informó este jueves el inicio de la excarcelación de un “número importante” de personas detenidas, entre ciudadanos venezolanos y extranjeros, en una medida que fue presentada como un gesto orientado a favorecer la paz y la convivencia nacional.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que el proceso de liberaciones comenzó de manera inmediata. Según expresó, la decisión fue tomada de forma conjunta por el gobierno bolivariano y las distintas instituciones del Estado, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y la unidad del país.

Rodríguez sostuvo que la medida debe interpretarse como una señal de voluntad política para avanzar hacia un escenario de mayor entendimiento social. No obstante, no brindó precisiones sobre la cantidad de personas beneficiadas, ni dio a conocer sus identidades. Tampoco aclaró si la excarcelación implica el cierre definitivo de las causas judiciales por las que fueron detenidas.

La medida se da en un contexto de creciente atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país. En las últimas horas, además, habían circulado versiones sobre un posible cierre del Helicoide de Caracas, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, tras declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había calificado al lugar como una “cámara de tortura”.

Por el momento, las autoridades venezolanas no ofrecieron mayores detalles sobre el alcance total de las liberaciones ni sobre los próximos pasos del proceso.