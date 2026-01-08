Un agente migratorio de EE.UU. mató a una mujer durante un operativo

Una mujer de 37 años murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad estadounidense de Minneapolis, estado de Minnesota, en el marco de un amplio operativo de control migratorio que se desarrollaba en la zona.

El hecho ocurrió este miércoles en el sur de la ciudad, cuando agentes federales llevaban adelante una serie de redadas vinculadas a políticas migratorias. Según la información disponible, la mujer se encontraba dentro de una camioneta y fue abordada por personal del ICE en un contexto de tensión, mientras se registraban protestas de residentes contra los operativos.

La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, quien resultó gravemente herida por los disparos y falleció posteriormente en un hospital. El episodio quedó registrado en un video filmado por una persona que se encontraba en el lugar y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que el agente actuó por considerar que su vida, la de sus compañeros y la del público estaban en riesgo, al sostener que la mujer habría intentado embestir a los efectivos. Sin embargo, autoridades locales y dirigentes políticos pusieron en duda esa versión oficial tras analizar las imágenes del hecho.

El operativo se desarrolló en medio de una de las mayores acciones de control migratorio realizadas en Minnesota, con la participación de más de 2.000 agentes federales. En los últimos días, el DHS reportó la detención de más de 1.000 personas en distintos procedimientos, lo que generó protestas y bloqueos en distintos puntos de Minneapolis.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, cuestionó duramente la actuación del ICE y rechazó la explicación brindada por la agencia federal. Aseguró que la mujer no era objetivo del operativo y que no representaba una amenaza para los agentes. En la misma línea se expresó el jefe de la Policía local, Brian O’Hara.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que se llevará adelante una investigación “completa y transparente” para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

En contraste, tanto el ICE como la Casa Blanca respaldaron el accionar del agente. El presidente Donald Trump defendió públicamente la intervención y vinculó el hecho con las protestas contra las políticas migratorias, lo que volvió a encender el debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales.

