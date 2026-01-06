EEUU reformuló la acusación contra Maduro y quitó la referencia como líder del “Cartel de los Soles”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos introdujo cambios en la acusación judicial contra Nicolás Maduro y eliminó la mención que lo señalaba como líder del denominado “Cartel de los Soles”, tras su reciente captura. Aunque los cargos por narcotráfico continúan vigentes, el nuevo escrito fiscal modifica de manera sustancial el enfoque utilizado hasta ahora.

En la versión actualizada de la acusación, la Fiscalía ya no describe al Cartel de los Soles como una organización criminal con estructura jerárquica, sino como una “cultura de corrupción” o un sistema de clientelismo que habría permitido el enriquecimiento de sectores del poder bajo la protección del Estado venezolano. El término, que en la acusación original de 2020 aparecía de manera reiterada, ahora solo es mencionado en dos oportunidades.

Pese a este cambio en el lenguaje jurídico, la situación procesal de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, no muestra señales de alivio. Ambos se presentaron este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde el ex mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas. Durante la audiencia, sostuvo que es un “prisionero de guerra” y reiteró su reclamo de legitimidad.

El concepto de “Cartel de los Soles” fue utilizado durante años para describir la presunta participación de altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas en el tráfico de cocaína. La modificación introducida en la acusación de 2026 sugiere un giro en la estrategia legal del Departamento de Justicia, que ahora apunta a sostener la causa sobre la base de la corrupción estatal y el lavado de dinero, un terreno considerado más sólido desde el punto de vista probatorio que la existencia de una estructura narco tradicional.