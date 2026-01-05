Nicolás Maduro se declaró inocente en la primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro fue trasladado este lunes a un tribunal federal de Nueva York, donde comenzó formalmente el juicio en su contra por narcoterrorismo. Durante la audiencia inicial, el presidente venezolano se declaró inocente de los cuatro cargos que le imputa la Justicia estadounidense, entre ellos conspiración para importar cocaína a gran escala y posesión de armas de guerra, como ametralladoras y explosivos.

El proceso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien preside el tribunal que analiza la acusación de que Maduro habría coordinado una estructura criminal internacional dedicada al tráfico de drogas. Según la fiscalía, esa red tendría vínculos con organizaciones armadas y criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

Durante su intervención ante el tribunal, el líder chavista negó las acusaciones y aseguró ser víctima de una persecución política. “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, afirmó antes de declararse “no culpable”. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo y, hasta entonces, permanecerá detenido en una cárcel de Brooklyn.

La defensa de Maduro está encabezada por el abogado Barry Pollack, quien indicó ante el juez que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante. La fiscalía, en tanto, insistió en la gravedad de los cargos y en el riesgo procesal que implicaría una eventual liberación.

El traslado del mandatario venezolano se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad que comenzó cerca de las 9 de la mañana desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde fue alojado el sábado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Imágenes difundidas mostraron el momento en que agentes de la DEA lo escoltaron junto a su esposa, Cilia Flores, hasta una camioneta oficial.

Desde allí, el matrimonio fue llevado en helicóptero y luego en un camión blindado hasta el tribunal federal de Manhattan. El operativo duró menos de media hora y obligó a cortar el tránsito en las calles aledañas al edificio judicial, que permanecieron cerradas hasta el ingreso de los acusados.

