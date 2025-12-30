Robo millonario en Alemania: ladrones se llevaron 30 millones de euros de un banco

Un grupo de delincuentes robó unos 30 millones de euros de la bóveda de un banco en Alemania, en un golpe planificado y ejecutado con precisión en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país. El hecho ocurrió durante las fiestas navideñas, cuando la sucursal de la entidad Sparkasse se encontraba cerrada, y fue confirmado este martes por la Policía alemana.

Los ladrones accedieron al banco a través de un gran agujero perforado desde un edificio adyacente, utilizando un taladro industrial. Una vez dentro, abrieron más de 3.000 cajas de seguridad, de las cuales se estima que el 95 por ciento fueron forzadas. En su interior había dinero en efectivo, oro y joyas, cuyo valor fue estimado preliminarmente en 30 millones de euros.

Según informaron las autoridades, se están analizando imágenes de videovigilancia que muestran a varios sospechosos a bordo de un Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad del norte de Alemania. Hasta el momento, no hay detenidos y los delincuentes siguen prófugos.

El caso generó una fuerte conmoción en Gelsenkirchen, donde desde el lunes comenzaron a concentrarse clientes del banco preocupados por sus pertenencias. En una de las jornadas, el diario Bild reportó la presencia de unas 200 personas frente a la sucursal, escenas que se repitieron este martes, según medios locales.

Ante los daños estructurales provocados por el robo, la entidad bancaria informó que “los clientes no pueden ingresar en esa parte del edificio hasta nuevo aviso” y habilitó una línea telefónica especial para los damnificados.

Las cajas de seguridad de los clientes están aseguradas por un valor estándar de 10.300 euros, aunque algunos contenidos podrían tener cobertura adicional, dependiendo de los seguros contratados en forma particular.

La investigación está en marcha y se considera que el golpe fue planeado con anticipación, aprovechando la menor vigilancia durante el fin de semana festivo. Las autoridades locales calificaron el hecho como uno de los robos bancarios más importantes de los últimos años en el país.