Interés General — 31.12.2025 —
Cómo funcionarán los servicios municipales durante el 31 de diciembre y el 1° de enero
La Municipalidad informó el esquema de funcionamiento de los servicios para este miércoles y jueves. No habrá atención al público, aunque se mantendrán activas las guardias esenciales.
Con motivo de la celebración de Año Nuevo, la Municipalidad de la ciudad informó cómo funcionarán los servicios durante este miércoles 31 de diciembre y jueves 1° de enero. No habrá atención al público en ninguna dependencia municipal, aunque permanecerán activas las guardias de los servicios esenciales.
En cuanto a la recolección de residuos domiciliarios, el miércoles 31 el servicio se prestará con normalidad, mientras que el jueves 1° no habrá recolección.
El Cementerio Municipal estará abierto ambos días en su horario habitual, de 8 a 12:30 y de 15 a 19 horas.
Las Unidades Veterinarias Municipales no atenderán al público durante estas jornadas.
Para consultas o reclamos vinculados a los servicios municipales, estará habilitada la línea telefónica 0800 555 6464, en el horario de 10 a 16 horas.
En cuanto a las denuncias por uso o comercialización de pirotecnia, se solicita que se realicen con la mayor claridad y precisión posible, a fin de permitir una intervención eficaz por parte de los equipos asignados. Los canales disponibles son dos números de WhatsApp, que funcionarán desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada: 342 5462862 y 342 5328056.
Además, se mantienen activas las guardias telefónicas las 24 horas en casos de emergencia vinculados a problemáticas sociales. Para situaciones de violencia de género o abuso sexual infantil, el número habilitado es 342 5459267. En tanto, para urgencias relacionadas con el área de Niñez, Adolescencia y Familia, el contacto disponible es 342 6109639.