Paritaria Municipal: FESTRAM apuntó contra el Gobierno de Pullaro por desentenderse de la discusión salarial

Por Santotomealdía



En el marco de la negociación salarial municipal, este lunes se llevó a cabo una nueva reunión entre FESTRAM y los intendentes de la provincia, con el objetivo de discutir el cierre paritario del año. Aunque hubo diálogo, no se logró un acuerdo, y las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 2 de enero.

Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe señalaron que la oferta presentada por los intendentes fue insuficiente. “Han ofrecido un 2% de incremento salarial para este mes de diciembre, como para cerrar el año. Nosotros lo hemos rechazado”, expresó Mauricio Herzog, secretario de Coordinación y Planificación de FESTRAM, en diálogo con Nova al día, por radio Nova 97.5.

Herzog sostuvo que los trabajadores municipales acumulan una pérdida del 8% respecto a la inflación, sin contar aún los datos oficiales de diciembre. “Pretendemos una discusión que equipare esa pérdida del poder adquisitivo. Entendemos que quizás la forma de pago no sea únicamente en diciembre, sino también en enero, como ya se hizo en otras oportunidades”.

Si bien el dirigente valoró que los intendentes hayan asistido a la mesa de diálogo, fue enfático en sus críticas hacia la falta de convocatoria formal por parte del gobierno provincial. “El gobierno de Pullaro niega la paritaria municipal. Hace más de un mes y medio que pedimos la reapertura, y no se convocó a los intendentes. Eso también es una forma de romper la paritaria”.

El funcionario de la Federación indicó que la discusión salarial se dio en la sede de FESTRAM y no en Casa de Gobierno, lo que refleja la ausencia institucional de la Provincia. “Hacemos responsable al gobierno por no haber llegado a un acuerdo”, agregó.

En relación con los argumentos esgrimidos por los intendentes, Herzog reconoció que mencionaron la caída de la recaudación propia y de la coparticipación como condicionantes para mejorar la oferta. Sin embargo, respondió que “no todo el ajuste puede pasar por la clase trabajadora”.

Finalmente, el gremio pidió que no se intente incorporar a la discusión global el impacto de aumentos previos en el mínimo garantizado. “Ese incremento fue un acuerdo específico que en su momento destacamos, pero no puede usarse ahora como parte de la oferta paritaria”, concluyó Herzog.