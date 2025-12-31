Sauce Viejo: hallaron dos personas asesinadas dentro de una canoa en el río

Por Santotomealdía



Un nuevo hecho de violencia sacude la región en el cierre del año. Este miércoles 31 por la tarde, dos personas fueron halladas asesinadas a balazos dentro de una canoa que se encontraba a la deriva en aguas del río Coronda, frente a la localidad de Sauce Viejo.

El macabro hallazgo se produjo durante la siesta, cuando vecinos que se encontraban en la costa divisaron una embarcación sin control, a la altura de calle Bouchard, tras una curva del río. Al notar que algo no estaba bien, dieron aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

Poco después, personal de la Comisaría 19ª se hizo presente en el lugar y localizó la canoa encallada en un camalotal, cerca de calle Jujuy. Ante la complejidad del terreno, fue necesaria la intervención de una patrulla de la Prefectura Naval Argentina, que trasladó la embarcación hasta la orilla.

Allí, los uniformados confirmaron la gravedad de la situación: dentro de la canoa había dos cuerpos sin vida, ambos con múltiples impactos de bala. Además, se encontraron restos de un animal y algunas armas de fuego en el interior de la embarcación.

Por el momento, las identidades de las víctimas no fueron establecidas. En el lugar trabajaron los peritos de la División Criminalística de la Policía de Investigaciones, bajo las órdenes del fiscal de turno, Carlos Lacuadra, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El hecho se produjo en el marco de una jornada especialmente violenta para la región, teniendo en cuenta que durante la mañana del mismo día se registraron tres homicidios en barrio Loyola Sur, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Miércoles sangriento

Durante la mañana del último día de 2025, la ciudad de Santa Fe fue escenario de un violento episodio con tintes de venganza, que dejó un saldo de tres personas asesinadas y al menos dos heridas de bala. Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana en barrio Loyola Sur, cuando Matías Fernández, de 21 años, fue ejecutado de un disparo en la cabeza por dos atacantes que se movilizaban en una motocicleta.

Horas más tarde, en una vivienda ubicada a pocos metros del lugar del primer crimen, se registró una nueva balacera con características de represalia. Allí fallecieron una joven embarazada de 17 años y el hermano de su pareja, mientras otras dos personas resultaron heridas, una de ellas con un disparo en el abdomen. Según las primeras hipótesis, el segundo ataque habría sido una reacción de allegados a la primera víctima.

Las autoridades confirmaron que se trata de una secuencia de hechos conectados, y advirtieron sobre la posibilidad de nuevas represalias. Por ese motivo, se ordenó reforzar la presencia policial en la zona, en vísperas de los festejos de Fin de Año.